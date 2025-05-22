Эксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные

Вооруженные силы Украины способны преодолеть созданную российскими военными буферную зону посредством террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности либо при помощи крылатых ракет, обладающих значительной дальностью полета. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
«При такой буферной зоне угрозу для нас будут представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности», — пояснил Коротченко. По словам эксперта, ответные меры на подобные угрозы будут осуществляться не посредством создания буферной зоны, а за счет использования российских систем противовоздушной обороны. Одновременно с этим Россия оставляет за собой право наносить удары по соответствующим объектам на территории Украины, где разрабатываются, планируются и реализуются ракетные атаки большой дальности.
Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что российские вооруженные силы ведут работу по формированию защитной буферной зоны вдоль украинской границы. По его словам, Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются атакам с применением артиллерийских обстрелов, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Путин 20 мая впервые посетил Курскую область после того, как подразделения ВСУ были вытеснены с ее территории, подробнее об этом в материале URA.RU.
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