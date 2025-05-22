Эксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные

Аналитик Коротченко: ВСУ постараются преодолеть буферную зону ракетными ударами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия оставляет за собой право нанести удары по соответствующим центрам на территории Украины
Россия оставляет за собой право нанести удары по соответствующим центрам на территории Украины Фото:
новость из сюжета
ВС РФ создают буферную зону на границе с Украиной

Вооруженные силы Украины способны преодолеть созданную российскими военными буферную зону посредством террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности либо при помощи крылатых ракет, обладающих значительной дальностью полета. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«При такой буферной зоне угрозу для нас будут представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности», — пояснил Коротченко. По словам эксперта, ответные меры на подобные угрозы будут осуществляться не посредством создания буферной зоны, а за счет использования российских систем противовоздушной обороны. Одновременно с этим Россия оставляет за собой право наносить удары по соответствующим объектам на территории Украины, где разрабатываются, планируются и реализуются ракетные атаки большой дальности.

Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что российские вооруженные силы ведут работу по формированию защитной буферной зоны вдоль украинской границы. По его словам, Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются атакам с применением артиллерийских обстрелов, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Путин 20 мая впервые посетил Курскую область после того, как подразделения ВСУ были вытеснены с ее территории, подробнее об этом в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины способны преодолеть созданную российскими военными буферную зону посредством террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности либо при помощи крылатых ракет, обладающих значительной дальностью полета. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. «При такой буферной зоне угрозу для нас будут представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности», — пояснил Коротченко. По словам эксперта, ответные меры на подобные угрозы будут осуществляться не посредством создания буферной зоны, а за счет использования российских систем противовоздушной обороны. Одновременно с этим Россия оставляет за собой право наносить удары по соответствующим объектам на территории Украины, где разрабатываются, планируются и реализуются ракетные атаки большой дальности. Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что российские вооруженные силы ведут работу по формированию защитной буферной зоны вдоль украинской границы. По его словам, Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются атакам с применением артиллерийских обстрелов, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Путин 20 мая впервые посетил Курскую область после того, как подразделения ВСУ были вытеснены с ее территории, подробнее об этом в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...