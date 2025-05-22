Спорт для мэра Челябинска Алексея Лошкина составляет важную часть жизни. Об этом глава города рассказал в соцсетях и выложил видео своей пробежки в городском бору.
«Всем привет! Совершаю вечернюю пробежку по городскому бору. Много людей гуляет, это место притяжения для челябинцев. Спорт стал важной частью моей жизни», — рассказал Лошкин в своем telegram-канале.
Мэр отметил, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься пробежками.
«Люблю наш уникальный городской бор, его особую атмосферу и свежий воздух. Здесь и бегаю, чтобы ни случилось», — добавил глава города.
Власти Челябинске ранее анонсировали, что в городе появится новая прогулочная зона в центральном парке Курчатовского района. Лошкин подчеркнул, что сумма контракта на благоустройство парка достигает 30,5 миллиона рублей, а работы должны завершиться к концу июля, но сквер будет готов на месяц раньше срока.
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