Мэр Челябинска Лошкин показал свою пробежку в городском бору. Видео

Мэр Челябинска показал свою пробежку в городском бору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр призвал жителей заниматься спортом
Мэр призвал жителей заниматься спортом Фото:

Спорт для мэра Челябинска Алексея Лошкина составляет важную часть жизни. Об этом глава города рассказал в соцсетях и выложил видео своей пробежки в городском бору. 

«Всем привет! Совершаю вечернюю пробежку по городскому бору. Много людей гуляет, это место притяжения для челябинцев. Спорт стал важной частью моей жизни», — рассказал Лошкин в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься пробежками.

«Люблю наш уникальный городской бор, его особую атмосферу и свежий воздух. Здесь и бегаю, чтобы ни случилось», — добавил глава города.

Власти Челябинске ранее анонсировали, что в городе появится новая прогулочная зона в центральном парке Курчатовского района. Лошкин подчеркнул, что сумма контракта на благоустройство парка достигает 30,5 миллиона рублей, а работы должны завершиться к концу июля, но сквер будет готов на месяц раньше срока.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спорт для мэра Челябинска Алексея Лошкина составляет важную часть жизни. Об этом глава города рассказал в соцсетях и выложил видео своей пробежки в городском бору.  «Всем привет! Совершаю вечернюю пробежку по городскому бору. Много людей гуляет, это место притяжения для челябинцев. Спорт стал важной частью моей жизни», — рассказал Лошкин в своем telegram-канале. Мэр отметил, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься пробежками. «Люблю наш уникальный городской бор, его особую атмосферу и свежий воздух. Здесь и бегаю, чтобы ни случилось», — добавил глава города. Власти Челябинске ранее анонсировали, что в городе появится новая прогулочная зона в центральном парке Курчатовского района. Лошкин подчеркнул, что сумма контракта на благоустройство парка достигает 30,5 миллиона рублей, а работы должны завершиться к концу июля, но сквер будет готов на месяц раньше срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...