Лондон скрывает информацию о Скрипалях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва не знает, живы ли Скрипали — Лондон молчит
Москва не знает, живы ли Скрипали — Лондон молчит Фото:

Великобритания продолжает скрывать информацию о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва не располагает даже подтвержденными данными о том, живы ли они. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Мы до сих пор не получили от британской стороны никаких подтвержденных данных о судьбе Скрипалей. Информация об их местонахождении и состоянии здоровья остается засекреченной. Власти Великобритании утверждают, что у Скрипалей есть возможность связаться с посольством, однако они этого не делают. Со своей стороны мы не знаем, где они находятся, нужна ли им помощь от России и живы ли они вообще», — сообщил в интервью РИА Новости Келин. 

Ранее телеканал RT сообщал, что Келин выразил надежду на то, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, здоровы и находятся на свободе. Однако, по его словам, обеспокоенность их судьбой лишь нарастает на фоне продолжающегося информационного вакуума. Келин отметил, что британские власти не только скрывают данные о местонахождении Скрипалей, но и не допускают российскую сторону даже к слушаниям, где они проходят как ключевые фигуранты. Несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации, Москва намерена добиваться раскрытия всех обстоятельств. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания продолжает скрывать информацию о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва не располагает даже подтвержденными данными о том, живы ли они. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Мы до сих пор не получили от британской стороны никаких подтвержденных данных о судьбе Скрипалей. Информация об их местонахождении и состоянии здоровья остается засекреченной. Власти Великобритании утверждают, что у Скрипалей есть возможность связаться с посольством, однако они этого не делают. Со своей стороны мы не знаем, где они находятся, нужна ли им помощь от России и живы ли они вообще», — сообщил в интервью РИА Новости Келин.  Ранее телеканал RT сообщал, что Келин выразил надежду на то, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, здоровы и находятся на свободе. Однако, по его словам, обеспокоенность их судьбой лишь нарастает на фоне продолжающегося информационного вакуума. Келин отметил, что британские власти не только скрывают данные о местонахождении Скрипалей, но и не допускают российскую сторону даже к слушаниям, где они проходят как ключевые фигуранты. Несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации, Москва намерена добиваться раскрытия всех обстоятельств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...