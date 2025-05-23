Великобритания продолжает скрывать информацию о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва не располагает даже подтвержденными данными о том, живы ли они. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Мы до сих пор не получили от британской стороны никаких подтвержденных данных о судьбе Скрипалей. Информация об их местонахождении и состоянии здоровья остается засекреченной. Власти Великобритании утверждают, что у Скрипалей есть возможность связаться с посольством, однако они этого не делают. Со своей стороны мы не знаем, где они находятся, нужна ли им помощь от России и живы ли они вообще», — сообщил в интервью РИА Новости Келин.
Ранее телеканал RT сообщал, что Келин выразил надежду на то, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, здоровы и находятся на свободе. Однако, по его словам, обеспокоенность их судьбой лишь нарастает на фоне продолжающегося информационного вакуума. Келин отметил, что британские власти не только скрывают данные о местонахождении Скрипалей, но и не допускают российскую сторону даже к слушаниям, где они проходят как ключевые фигуранты. Несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации, Москва намерена добиваться раскрытия всех обстоятельств.
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