22 мая 2025

Курган богат талантами: чиновники соревновались в стрельбе и взяли призовые места. Фото

В Кургане прошла Спартакиада органов госвласти по биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования прошли 22 мая в спорткомплексе
Соревнования прошли 22 мая в спорткомплексе Фото:

Органы государственной власти Курганской области соревновались в Спартакиаде по биатлону. Мероприятие прошло 22 мая в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко. Три команды завоевали медали. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области у себя в tg-канале.

В состязаниях приняли участие пять команд, представляющих различные государственные структуры региона. «По итогам стрельбы, бега и выполнения штрафов, места распределились следующим образом: первое место — отделение Социального фонда России по Курганской области; второе место — Курганская областная дума; третье место — управление по физической культуре и спорту Курганской области», — сообщает ведомство.

Ранее, 24 апреля, в Кургане прошли соревнования по шахматам в рамках VI Спартакиады органов госвласти, где команда управления по физической культуре и спорту Курганской области заняла первое место. Второе место тогда досталось сборной УФНС России по Курганской области, а третье — команде Курганской областной думы. Спартакиада регулярно объединяет представителей различных государственных структур региона для участия в спортивных мероприятиях.

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Органы государственной власти Курганской области соревновались в Спартакиаде по биатлону. Мероприятие прошло 22 мая в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко. Три команды завоевали медали. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области у себя в tg-канале. В состязаниях приняли участие пять команд, представляющих различные государственные структуры региона. «По итогам стрельбы, бега и выполнения штрафов, места распределились следующим образом: первое место — отделение Социального фонда России по Курганской области; второе место — Курганская областная дума; третье место — управление по физической культуре и спорту Курганской области», — сообщает ведомство. Ранее, 24 апреля, в Кургане прошли соревнования по шахматам в рамках VI Спартакиады органов госвласти, где команда управления по физической культуре и спорту Курганской области заняла первое место. Второе место тогда досталось сборной УФНС России по Курганской области, а третье — команде Курганской областной думы. Спартакиада регулярно объединяет представителей различных государственных структур региона для участия в спортивных мероприятиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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