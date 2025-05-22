Органы государственной власти Курганской области соревновались в Спартакиаде по биатлону. Мероприятие прошло 22 мая в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко. Три команды завоевали медали. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области у себя в tg-канале.
В состязаниях приняли участие пять команд, представляющих различные государственные структуры региона. «По итогам стрельбы, бега и выполнения штрафов, места распределились следующим образом: первое место — отделение Социального фонда России по Курганской области; второе место — Курганская областная дума; третье место — управление по физической культуре и спорту Курганской области», — сообщает ведомство.
Ранее, 24 апреля, в Кургане прошли соревнования по шахматам в рамках VI Спартакиады органов госвласти, где команда управления по физической культуре и спорту Курганской области заняла первое место. Второе место тогда досталось сборной УФНС России по Курганской области, а третье — команде Курганской областной думы. Спартакиада регулярно объединяет представителей различных государственных структур региона для участия в спортивных мероприятиях.
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