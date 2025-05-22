22 мая 2025

Подросток из ХМАО стал фигурантом уголовного дела за свастику на плакате ко Дню Победы

В ХМАО возбудили уголовное дело против подростка из-за свастики на плакате
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО возбудили уголовное дело против подростка из-за свастики на плакате ко Дню Победы
В ХМАО возбудили уголовное дело против подростка из-за свастики на плакате ко Дню Победы Фото:

В Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«Подросток из Советского района стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Несовершеннолетний, находясь в присутствии третьих лиц, выжег на плакате, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, содержащему изображение „Георгиевской ленты“ и лозунг „С Днем Победы! 9 Мая“, запрещенный символ фашизма — свастику», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция части 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже происходили инциденты с осквернением символики Дня Победы. Так в Нефтеюганске 16-летний подросток по указанию мошенников поджег четыре автомобиля с наклейками ко Дню Победы. Пострадавшие жаловались на отсутствие наказания для несовершеннолетнего, а также на то, что он и его родители не вышли на связь и не возместили ущерб.

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В Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО. «Подросток из Советского района стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Несовершеннолетний, находясь в присутствии третьих лиц, выжег на плакате, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, содержащему изображение „Георгиевской ленты“ и лозунг „С Днем Победы! 9 Мая“, запрещенный символ фашизма — свастику», — уточнили в пресс-службе. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция части 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже происходили инциденты с осквернением символики Дня Победы. Так в Нефтеюганске 16-летний подросток по указанию мошенников поджег четыре автомобиля с наклейками ко Дню Победы. Пострадавшие жаловались на отсутствие наказания для несовершеннолетнего, а также на то, что он и его родители не вышли на связь и не возместили ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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