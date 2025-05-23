Курганец купил квартиру в Тюмени и выиграл суд у застройщика из-за недоделок

Житель Кургана, купивший в соседней Тюмени квартиру, судился с застройщиком из-за выявленных недостатков, требуя неустойку ввиду срыва сроков сдачи жилья. Суд частично требования курганца удовлетворил. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы.
«Курганец взял двухкомнатную квартиру в тюменском ЖК за 5,3 миллиона три года назад. Когда пришло время принимать квартиру, он подписывать акт отказался — окна сквозили, стена балкона была заляпана раствором. Их устранение и споры сторон затянулись, что привело к срыву сроков сдачи. Застройщику был выставлен иск об уплате неустойки», — рассказали детали источники. Суд признал за курганцем право на частичную компенсацию по иску.
Информация подтвердилась судебными материалами. Срок сдачи спорной квартиры был назначен на последний день 2023 года. В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года клиент выявлял недостатки с отметками в актах осмотра. Конфликт обострился в начале февраля прошлого года. Застройщик позвал в офис забирать ключи и подписать акт. Клиент написал претензию о срыве сроков сдачи квартиры, после чего фирмой был составлен односторонний акт приема-передачи жилья. Курганец обратился в суд, требуя взыскать неустойку.
Застройщик в суде показал, что клиент сам уклоняется от приема квартиры. Все недостатки были устранимого характера. Последний такой недочет был выявлен 8 февраля 2024 года, после чего клиент отказался подписывать акт. Представитель компании просил отказать в удовлетворении иска за необоснованностью претензий.
Суд встал на сторону покупателя. В пользу мужчины присудили неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — всего на сумму более 210 тысяч рублей. Застройщик сумел оспорить решение через кассационный суд, дело пересмотрели в апелляции. В итоге, была пересчитана сумма неустойки и штрафа, их размер сократили до 158 тысяч. Суд постановил взыскать эти средства до 30 июня 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.