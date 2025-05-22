22 мая 2025

В Курганской области директор вовремя не благоустроил парк и получил штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор не исполнил требования прокурора в срок
Директор не исполнил требования прокурора в срок Фото:

В Курганской области директор ООО «Арабика» привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Руководитель несвоевременно исполнял работы по благоустройству парка. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.

«Прокурором Притобольного района директору ООО „Арабика“ внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства по фактам нарушений при реализации на территории муниципального округа национальных проектов, связанных с несвоевременностью исполнения работ по благоустройству парка. В течение установленного законом месячного срока директор ООО мер к рассмотрению представления не принял, ответ в прокуратуру района не направил», — пишет ведомство.

В результате директор был признан виновным в умышленном невыполнении требований прокурора и привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее в Курганской области прокуратура уже выявляла нарушения при реализации муниципальных контрактов. В Каргапольском районе руководителя управления капитального строительства и директора подрядной организации подозревают в превышении полномочий и мошенничестве на сумму более 5,7 млн рублей при строительстве станции очистки сточных вод.

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В Курганской области директор ООО «Арабика» привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Руководитель несвоевременно исполнял работы по благоустройству парка. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале. «Прокурором Притобольного района директору ООО „Арабика“ внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства по фактам нарушений при реализации на территории муниципального округа национальных проектов, связанных с несвоевременностью исполнения работ по благоустройству парка. В течение установленного законом месячного срока директор ООО мер к рассмотрению представления не принял, ответ в прокуратуру района не направил», — пишет ведомство. В результате директор был признан виновным в умышленном невыполнении требований прокурора и привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Ранее в Курганской области прокуратура уже выявляла нарушения при реализации муниципальных контрактов. В Каргапольском районе руководителя управления капитального строительства и директора подрядной организации подозревают в превышении полномочий и мошенничестве на сумму более 5,7 млн рублей при строительстве станции очистки сточных вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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