В Курганской области директор вовремя не благоустроил парк и получил штраф

В Курганской области директор ООО «Арабика» привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Руководитель несвоевременно исполнял работы по благоустройству парка. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.
«Прокурором Притобольного района директору ООО „Арабика“ внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства по фактам нарушений при реализации на территории муниципального округа национальных проектов, связанных с несвоевременностью исполнения работ по благоустройству парка. В течение установленного законом месячного срока директор ООО мер к рассмотрению представления не принял, ответ в прокуратуру района не направил», — пишет ведомство.
В результате директор был признан виновным в умышленном невыполнении требований прокурора и привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее в Курганской области прокуратура уже выявляла нарушения при реализации муниципальных контрактов. В Каргапольском районе руководителя управления капитального строительства и директора подрядной организации подозревают в превышении полномочий и мошенничестве на сумму более 5,7 млн рублей при строительстве станции очистки сточных вод.
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