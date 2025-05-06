Начальник курганского УКС и подрядчик заподозрены в мошенничестве

Прокуратура Каргапольского района (Курганская область) направила в суд уголовные дела в отношении руководителя МКУ «Управление капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и директора строительной организации. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве на сумму свыше 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Выяснилось, что с 20 июля по 19 октября 2020 года при реализации муниципального контракта на строительство станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в рабочем поселке Каргаполье директор подрядной организации незаконно сэкономил. Он заменил часть оборудования, предусмотренного контрактом, на более дешевые аналоги и внес ложные сведения в документы на оплату. «Достоверно зная, что фактическая стоимость поставленного оборудования завышена, начальник окружного управления капитального строительства подписал документы на оплату», — сообщили в прокуратуре. В результате из федерального бюджета было необоснованно перечислено более 5,7 млн рублей.
Теперь для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест в размере ущерба. Уголовные дела по статьям «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «мошенничество в особо крупном размере» (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ) направлены для рассмотрения по существу в Каргапольский районный суд.
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