В Челябинске взлетели цены на аренду дач и коттеджей

В Челябинске с начала 2025 года цены на аренду коттеджей и дачных домов в среднем выросли на 1,8% до 73 670 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске, как и во многих других городах России, предложение на рынке аренды коттеджей и дачных домов увеличилось. Спрос же не такой высокий, как прошлой весной. Одно из причин стали собственники домов, многие из которых специально сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать в аренду, и выставили слишком высокие ценники. Арендатор, очевидно к таким условиям не готов», — сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Как отмечается на сайте «Мир квартир», в целом по России больше всего с начала 2025 года аренда домов подорожала в Брянской области (+68,4%), Забайкальском (+67,5%) и Хабаровском (+66,7%) краях. Снизились цены на аренду в Камчатском крае (-40%), Сахалинской (-37,9%) и Омской (-30,9%) областях.
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