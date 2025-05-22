Школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ в Екатеринбурге. Фото

23 мая 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

В регионе начали сдавать экзамены ЕГЭ Фото: Московец Илья © URA.RU В екатеринбургской гимназии №39 ученицу 11-класса не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками (чтобы не отвлекать других сдающих) и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая ученики сдают экзамены по истории, литературе и химии. Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано свыше трех тысяч камер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской гимназии №39 ученицу 11-класса не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками (чтобы не отвлекать других сдающих) и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая ученики сдают экзамены по истории, литературе и химии. Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано свыше трех тысяч камер.