В екатеринбургской гимназии №39 ученицу 11-класса не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе, передает корреспондент URA.RU.
Кроме того, школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками (чтобы не отвлекать других сдающих) и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая ученики сдают экзамены по истории, литературе и химии.
Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано свыше трех тысяч камер.
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