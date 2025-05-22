22 мая 2025

Школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 39. Екатеринбург, паспорт, егэ, калькулятор, единый государственный экзамен
В регионе начали сдавать экзамены ЕГЭ Фото:

В екатеринбургской гимназии №39 ученицу 11-класса не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе, передает корреспондент URA.RU.

Кроме того, школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками (чтобы не отвлекать других сдающих) и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая ученики сдают экзамены по истории, литературе и химии.

Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано свыше трех тысяч камер.

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В екатеринбургской гимназии №39 ученицу 11-класса не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Девушку попросили оставить ее на входе, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками (чтобы не отвлекать других сдающих) и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая ученики сдают экзамены по истории, литературе и химии. Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано свыше трех тысяч камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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