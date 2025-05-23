«Экзамен проведен спокойно»: министр высказалась о школьнице с иконой на ЕГЭ в Екатеринбурге

Министр Тренихина: школьница не пыталась пронести икону на ЕГЭ в Екатеринбурге
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Единый государственный экзамен в гимназии № 39. Екатеринбург, паспорт, егэ, калькулятор, школьники, единый государственный экзамен, руки
23 мая школьники сдавали экзамены по химии, истории и литературе Фото:

Школьница из екатеринбургской гимназии №39 не пыталась пронести с собой икону в аудиторию на сдачу ЕГЭ. Она оставила ее у входа в кабинет, сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

«Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону. Экзамен проведен в спокойной обстановке в соответствии с действующим порядком, которым не предусмотрено наличие дополнительных предметов на ЕГЭ. После завершения экзамена все участники забрали свои вещи и покинули пункт проведения экзаменов», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Случай произошел утром перед экзаменом по литературе. Сама девушка призналась URA.RU, что икона является для нее оберегом. Она планирует поступать на факультет журналистики.

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Школьница из екатеринбургской гимназии №39 не пыталась пронести с собой икону в аудиторию на сдачу ЕГЭ. Она оставила ее у входа в кабинет, сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. «Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону. Экзамен проведен в спокойной обстановке в соответствии с действующим порядком, которым не предусмотрено наличие дополнительных предметов на ЕГЭ. После завершения экзамена все участники забрали свои вещи и покинули пункт проведения экзаменов», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Случай произошел утром перед экзаменом по литературе. Сама девушка призналась URA.RU, что икона является для нее оберегом. Она планирует поступать на факультет журналистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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