«Экзамен проведен спокойно»: министр высказалась о школьнице с иконой на ЕГЭ в Екатеринбурге

Министр Тренихина: школьница не пыталась пронести икону на ЕГЭ в Екатеринбурге

23 мая 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

23 мая школьники сдавали экзамены по химии, истории и литературе Фото: Илья Московец © URA.RU Школьница из екатеринбургской гимназии №39 не пыталась пронести с собой икону в аудиторию на сдачу ЕГЭ. Она оставила ее у входа в кабинет, сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. «Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону. Экзамен проведен в спокойной обстановке в соответствии с действующим порядком, которым не предусмотрено наличие дополнительных предметов на ЕГЭ. После завершения экзамена все участники забрали свои вещи и покинули пункт проведения экзаменов», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Случай произошел утром перед экзаменом по литературе. Сама девушка призналась URA.RU, что икона является для нее оберегом. Она планирует поступать на факультет журналистики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница из екатеринбургской гимназии №39 не пыталась пронести с собой икону в аудиторию на сдачу ЕГЭ. Она оставила ее у входа в кабинет, сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. «Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону. Экзамен проведен в спокойной обстановке в соответствии с действующим порядком, которым не предусмотрено наличие дополнительных предметов на ЕГЭ. После завершения экзамена все участники забрали свои вещи и покинули пункт проведения экзаменов», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Случай произошел утром перед экзаменом по литературе. Сама девушка призналась URA.RU, что икона является для нее оберегом. Она планирует поступать на факультет журналистики.