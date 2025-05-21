21 мая 2025

На ЕГЭ Свердловской области за выпускниками будет следить нейросеть

В Свердловской области на ЕГЭ установят 3,2 тысячи камер
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля
ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля Фото:

Во время сдачи Единого государственного экзамена за выпускниками будут следить через систему видеонаблюдения. В Свердловской области онлайн-наблюдатели и искусственный интеллект будут смотреть за ходом экзамена с помощью более 3,2 тысяч камер, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком».

«В регионе будет задействовано 3 270 интеллектуальных камер, размещенных в более чем 1 600 аудиториях. Трансляция на специальный служебный портал в режиме реального времени будет идти из 152 пунктов приема экзаменов (ППЭ), что позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения государственных экзаменов», — говорится в сообщении.

Видеокамеры не только фиксируют изображение, но и передают звук. В поле обзора попадают как участники ЕГЭ, так и зоны, где идет печать, сканирование и распределение экзаменационных материалов. Для выявления возможных нарушений применяется технология анализа на основе нейросетей. В случае обнаружения подозрительных действий система отправляет оповещение и автоматически сохраняет соответствующий фрагмент видеозаписи. После этого запись с передается на проверку наблюдателю и впоследствии направляется модератору для окончательного рассмотрения.

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Во время сдачи Единого государственного экзамена за выпускниками будут следить через систему видеонаблюдения. В Свердловской области онлайн-наблюдатели и искусственный интеллект будут смотреть за ходом экзамена с помощью более 3,2 тысяч камер, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». «В регионе будет задействовано 3 270 интеллектуальных камер, размещенных в более чем 1 600 аудиториях. Трансляция на специальный служебный портал в режиме реального времени будет идти из 152 пунктов приема экзаменов (ППЭ), что позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения государственных экзаменов», — говорится в сообщении. Видеокамеры не только фиксируют изображение, но и передают звук. В поле обзора попадают как участники ЕГЭ, так и зоны, где идет печать, сканирование и распределение экзаменационных материалов. Для выявления возможных нарушений применяется технология анализа на основе нейросетей. В случае обнаружения подозрительных действий система отправляет оповещение и автоматически сохраняет соответствующий фрагмент видеозаписи. После этого запись с передается на проверку наблюдателю и впоследствии направляется модератору для окончательного рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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