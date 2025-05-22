22 мая 2025

Блогеру Улановой, на которую ополчились сотни свердловчан, грозит 10 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное преследование Екатерины Улановой началось в 2023-м Фото:

Свердловские следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, сказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы.

«Спустя полтора года Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база — более 200 эпизодов мошенничества», — написал Мещеряков в telegram-канале. По его словам, более 800 клиентов ждут допроса у силовиков.

Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для предпринимательницы запрет определенных действий. У нее арестовали имущество и автомобиль.

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Свердловские следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, сказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы. «Спустя полтора года Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база — более 200 эпизодов мошенничества», — написал Мещеряков в telegram-канале. По его словам, более 800 клиентов ждут допроса у силовиков. Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для предпринимательницы запрет определенных действий. У нее арестовали имущество и автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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