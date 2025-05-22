Блогеру Улановой, на которую ополчились сотни свердловчан, грозит 10 лет тюрьмы

23 мая 2025 в 12:19 Размер текста - 17 +

Уголовное преследование Екатерины Улановой началось в 2023-м Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловские следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, сказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы. «Спустя полтора года Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база — более 200 эпизодов мошенничества», — написал Мещеряков в telegram-канале. По его словам, более 800 клиентов ждут допроса у силовиков. Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для предпринимательницы запрет определенных действий. У нее арестовали имущество и автомобиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) блогеру и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, сказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы. «Спустя полтора года Улановой предъявили обвинение. Собрана основательная доказательная база — более 200 эпизодов мошенничества», — написал Мещеряков в telegram-канале. По его словам, более 800 клиентов ждут допроса у силовиков. Претензии к Улановой появились в 2023 году. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для предпринимательницы запрет определенных действий. У нее арестовали имущество и автомобиль.