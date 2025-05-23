Десятки домов повреждены из-за атаки БПЛА в Туле

В Тульской области при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены 20 домов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«По предварительным данным в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения», — написал Миляев своем telegram-канале. В ходе атаки пострадали два человека, которые в настоящее время находятся в больнице. Жители одного из многоквартирных домов, получивших наибольшие повреждения, временно размещены в гостинице до завершения восстановительных работ. Региональные власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и контролируют ситуацию.
С 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 воздушных атак с использованием беспилотников. Силами ПВО были сбиты 53 устройства. Оперативные службы продолжают обследовать пострадавшие территории для обнаружения обломков беспилотников и фиксации всех случаев повреждения имущества.
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