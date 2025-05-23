В Москве на исторической сцене Большого театра началась церемония прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет. Почтить память мастера и проститься с ним к зданию театра приходят многочисленные поклонники, которые возлагают цветы. О том, как проходит прощание с великим хореографом — в фоторепортаже URA.RU.
Официальная церемония прощания была назначена на 11 часов утра (по мск), однако уже с 9 часов у здания Большого театра начали собираться люди. К этому времени образовалась длинная очередь, в которой стояли как представители старшего поколения, так и молодежь. Многие держали в руках цветы. «Были слезы, но были и улыбки, потому что, провожая такого великого человека, появляются мысли именно о величии его таланта, его умение трудиться и создавать уникальные драматургические композиции», — передает наш корреспондент.
По словам присутствующих, с уходом Григоровича Большой театр лишился одного из главных символов русского балета. Тем не менее этот символ навсегда останется в сердцах и памяти не только деятелей искусства, но и всех ценителей высокого искусства. Его творчество по праву считается вершиной художественного мастерства.
В соответствии с завещанием, тело Григоровича будет кремировано. Прах выдающегося хореографа захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.
Юрий Григорович родился в январе 1927 года в Ленинграде. Свой творческий путь он начал в Мариинском театре, однако основная часть его профессиональной деятельности была связана с Большим театром. Здесь были поставлены его знаменитые балетные спектакли, среди которых «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева.
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