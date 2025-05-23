Мишустин анонсировал совещание по угольной отрасли

В правительстве пройдет совещание по развитию угольной отрасли в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«В Правительстве по поручению Президента пройдет совещание по развитию угольной отрасли», — передали слова Михаила Мишустина в telegram-канале правительства России. Он попросил Белозерова присутствовать на совещании и подготовить предложения по поддержке перевозок угля.
Мишустин подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий. В том числе — на Восточном полигоне.
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