Мишустин анонсировал совещание по угольной отрасли

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Мишустин поручил главе РЖД проработать предложения по поддержке транспортировки угля
Мишустин поручил главе РЖД проработать предложения по поддержке транспортировки угля Фото:

В правительстве пройдет совещание по развитию угольной отрасли в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«В Правительстве по поручению Президента пройдет совещание по развитию угольной отрасли», — передали слова Михаила Мишустина в telegram-канале правительства России. Он попросил Белозерова присутствовать на совещании и подготовить предложения по поддержке перевозок угля. 

Мишустин подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий. В том числе — на Восточном полигоне.

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В правительстве пройдет совещание по развитию угольной отрасли в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «В Правительстве по поручению Президента пройдет совещание по развитию угольной отрасли», — передали слова Михаила Мишустина в telegram-канале правительства России. Он попросил Белозерова присутствовать на совещании и подготовить предложения по поддержке перевозок угля.  Мишустин подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы угольных предприятий. В том числе — на Восточном полигоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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