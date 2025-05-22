22 мая 2025

Новый отель построят на термальном курорте вблизи челябинского озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект нового корпуса гостиницы одобрила экспертиза
Проект нового корпуса гостиницы одобрила экспертиза Фото:

На челябинском озере Тургояк вблизи города Миасс Челябинской области строят новый корпус отеля на курорте «Крутой берег». Проект одобрен экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 22 мая, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства в Челябинске — гостевой корпус №4 „Крутой берег“. Объект планируется возвести в Челябинской области в Миасском городском округе, поселок „Тургояк“, — сообщается на сайте.

На озере Тургояк возле Миасса в Челябинской области строят термальный курорт. Общая стоимость — 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершилось. На втором этапе возводятся гостиницы, а также конференц-зал на 250 мест. Номерной фонд всех корпусов гостиниц позволит одновременно проживать 300 постояльцам.

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На челябинском озере Тургояк вблизи города Миасс Челябинской области строят новый корпус отеля на курорте «Крутой берег». Проект одобрен экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 22 мая, сообщается на сайте госреестра. «Объект капитального строительства в Челябинске — гостевой корпус №4 „Крутой берег“. Объект планируется возвести в Челябинской области в Миасском городском округе, поселок „Тургояк“, — сообщается на сайте. На озере Тургояк возле Миасса в Челябинской области строят термальный курорт. Общая стоимость — 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершилось. На втором этапе возводятся гостиницы, а также конференц-зал на 250 мест. Номерной фонд всех корпусов гостиниц позволит одновременно проживать 300 постояльцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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