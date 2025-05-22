Новый отель построят на термальном курорте вблизи челябинского озера

На челябинском озере Тургояк вблизи города Миасс Челябинской области строят новый корпус отеля на курорте «Крутой берег». Проект одобрен экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 22 мая, сообщается на сайте госреестра.
«Объект капитального строительства в Челябинске — гостевой корпус №4 „Крутой берег“. Объект планируется возвести в Челябинской области в Миасском городском округе, поселок „Тургояк“, — сообщается на сайте.
На озере Тургояк возле Миасса в Челябинской области строят термальный курорт. Общая стоимость — 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершилось. На втором этапе возводятся гостиницы, а также конференц-зал на 250 мест. Номерной фонд всех корпусов гостиниц позволит одновременно проживать 300 постояльцам.
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