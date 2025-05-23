Роспотребнадзор: на части побережья Черного моря нормализовались вода и песок

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Состояние воды и песка соответствует нормам от Новороссийска до Сочи и в Крыму
Состояние воды и песка соответствует нормам от Новороссийска до Сочи и в Крыму Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Показатели состояния морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям», — заявила Анна Попова в беседе с ТАСС. Она уточнила, что никаких отклонений и нарушений нет по всем объектам окружающей среды: морской воде, песку и воздуху и по всем показателям. По словам главы ведомства, на территории Республики Крым и Севастополя также отклонений не выявлено, все соответствует норме по всем пробам.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели комплексные проверки качества воздуха, воды и песка на популярных курортных направлениях Черноморского побережья. Анализы проводились в лабораториях, аккредитованных на проведение санитарно-эпидемиологических исследований. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих.

Загрязнение Черного моря произошло 15 декабря 2024 года после крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе. МЧС, волонтеры и другие оперативные службы с того времени проводят очистки прибрежной зоны и воды от выбросов нефтепродуктов и останков кораблей.

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Показатели состояния морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям», — заявила Анна Попова в беседе с ТАСС. Она уточнила, что никаких отклонений и нарушений нет по всем объектам окружающей среды: морской воде, песку и воздуху и по всем показателям. По словам главы ведомства, на территории Республики Крым и Севастополя также отклонений не выявлено, все соответствует норме по всем пробам. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели комплексные проверки качества воздуха, воды и песка на популярных курортных направлениях Черноморского побережья. Анализы проводились в лабораториях, аккредитованных на проведение санитарно-эпидемиологических исследований. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих. Загрязнение Черного моря произошло 15 декабря 2024 года после крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе. МЧС, волонтеры и другие оперативные службы с того времени проводят очистки прибрежной зоны и воды от выбросов нефтепродуктов и останков кораблей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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