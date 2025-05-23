Роспотребнадзор: на части побережья Черного моря нормализовались вода и песок

Показатели состояния морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям», — заявила Анна Попова в беседе с ТАСС. Она уточнила, что никаких отклонений и нарушений нет по всем объектам окружающей среды: морской воде, песку и воздуху и по всем показателям. По словам главы ведомства, на территории Республики Крым и Севастополя также отклонений не выявлено, все соответствует норме по всем пробам.
Ранее специалисты Роспотребнадзора провели комплексные проверки качества воздуха, воды и песка на популярных курортных направлениях Черноморского побережья. Анализы проводились в лабораториях, аккредитованных на проведение санитарно-эпидемиологических исследований. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих.
Загрязнение Черного моря произошло 15 декабря 2024 года после крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе. МЧС, волонтеры и другие оперативные службы с того времени проводят очистки прибрежной зоны и воды от выбросов нефтепродуктов и останков кораблей.
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