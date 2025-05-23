Лавров подтвердил еще одни переговоры с Украиной

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится, однако точные сроки проведения пока не определены. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва уже ведет активную работу над меморандумом, который может быть представлен на будущей встрече.
«Второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы», — заявил Лавров на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция мероприятия идет на сайте МИД. Лавров отметил, что это «позитивное развитие», передает Пятый канал.
Лавров также отметил, что конкретные даты переговоров пока не согласованы между сторонами. По словам главы МИД, вариант проведения переговоров между делегациями на территории Ватикана представляется маловероятным.
В Стамбуле 16 мая завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры изначально были запланированы на 15 мая, однако из-за задержки украинской делегации встречу перенесли на следующий день. Процесс проходил в закрытом режиме и длился почти два часа. Российскую сторону представлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. По завершении встречи руководители делегаций выступили с заявлениями для СМИ. Обе стороны выразили удовлетворение итогами первого дня консультаций и договорились продолжить диалог после обмена мнениями относительно возможного прекращения огня.
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