В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Мэрия Екатеринбурга: иконы не входят в перечень предметов, разрешенных на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 39. Екатеринбург, егэ, калькулятор, единый государственный экзамен
Инцидент произошел 23 мая Фото:

Икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов. Из-за этого выпускнице екатеринбургской гимназии №39 пришлось оставить ее у кабинета, объяснили URA.RU в городской администрации.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — заявили в пресс-службе мэрии.

Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет.

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Икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов. Из-за этого выпускнице екатеринбургской гимназии №39 пришлось оставить ее у кабинета, объяснили URA.RU в городской администрации. «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — заявили в пресс-службе мэрии. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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