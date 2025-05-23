В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Мэрия Екатеринбурга: иконы не входят в перечень предметов, разрешенных на ЕГЭ

23 мая 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 23 мая Фото: Московец Илья © URA.RU Икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов. Из-за этого выпускнице екатеринбургской гимназии №39 пришлось оставить ее у кабинета, объяснили URA.RU в городской администрации. «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — заявили в пресс-службе мэрии. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов. Из-за этого выпускнице екатеринбургской гимназии №39 пришлось оставить ее у кабинета, объяснили URA.RU в городской администрации. «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — заявили в пресс-службе мэрии. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет.