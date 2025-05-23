«Мой оберег»: екатеринбургская школьница, которую не пустили с иконой на ЕГЭ, высказалась

В Екатеринбурге школьницу не пустили с иконой на ЕГЭ по литературе
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 39. Екатеринбург, егэ, единый государственный экзамен
Необычный инцидент произошел в гимназии №39 Фото:

Школьница екатеринбургской гимназии №39 Александра, которую не пустили с иконой в кабинет для сдачи ЕГЭ, сказала URA.RU, что икона для нее является оберегом. После экзамена она забрала ее обратно.

«Это икона великомученицы Александры. Я верующая, меня крестили ее именем. Считаю ее просто своим оберегом и все. Мы все знаем, что личные вещи остаются перед входом в аудиторию для собственного же удобства. После экзамена я забрала свою воду и икону на этом же месте», — прокомментировала Александра. Она сдавала экзамен по литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики.

В мэрии объяснили ситуацию так: «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ». Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя ситуацию, сказал, что ЕГЭ — стресс для выпускников и их родителей.

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Школьница екатеринбургской гимназии №39 Александра, которую не пустили с иконой в кабинет для сдачи ЕГЭ, сказала URA.RU, что икона для нее является оберегом. После экзамена она забрала ее обратно. «Это икона великомученицы Александры. Я верующая, меня крестили ее именем. Считаю ее просто своим оберегом и все. Мы все знаем, что личные вещи остаются перед входом в аудиторию для собственного же удобства. После экзамена я забрала свою воду и икону на этом же месте», — прокомментировала Александра. Она сдавала экзамен по литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики. В мэрии объяснили ситуацию так: «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ». Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя ситуацию, сказал, что ЕГЭ — стресс для выпускников и их родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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