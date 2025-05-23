«Мой оберег»: екатеринбургская школьница, которую не пустили с иконой на ЕГЭ, высказалась

В Екатеринбурге школьницу не пустили с иконой на ЕГЭ по литературе

23 мая 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Необычный инцидент произошел в гимназии №39 Фото: Московец Илья © URA.RU Школьница екатеринбургской гимназии №39 Александра, которую не пустили с иконой в кабинет для сдачи ЕГЭ, сказала URA.RU, что икона для нее является оберегом. После экзамена она забрала ее обратно. «Это икона великомученицы Александры. Я верующая, меня крестили ее именем. Считаю ее просто своим оберегом и все. Мы все знаем, что личные вещи остаются перед входом в аудиторию для собственного же удобства. После экзамена я забрала свою воду и икону на этом же месте», — прокомментировала Александра. Она сдавала экзамен по литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики. В мэрии объяснили ситуацию так: «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ». Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя ситуацию, сказал, что ЕГЭ — стресс для выпускников и их родителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница екатеринбургской гимназии №39 Александра, которую не пустили с иконой в кабинет для сдачи ЕГЭ, сказала URA.RU, что икона для нее является оберегом. После экзамена она забрала ее обратно. «Это икона великомученицы Александры. Я верующая, меня крестили ее именем. Считаю ее просто своим оберегом и все. Мы все знаем, что личные вещи остаются перед входом в аудиторию для собственного же удобства. После экзамена я забрала свою воду и икону на этом же месте», — прокомментировала Александра. Она сдавала экзамен по литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики. В мэрии объяснили ситуацию так: «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ». Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя ситуацию, сказал, что ЕГЭ — стресс для выпускников и их родителей.