«Мой оберег»: екатеринбургская школьница, которую не пустили с иконой на ЕГЭ, высказалась

Школьница екатеринбургской гимназии №39 Александра, которую не пустили с иконой в кабинет для сдачи ЕГЭ, сказала URA.RU, что икона для нее является оберегом. После экзамена она забрала ее обратно.
«Это икона великомученицы Александры. Я верующая, меня крестили ее именем. Считаю ее просто своим оберегом и все. Мы все знаем, что личные вещи остаются перед входом в аудиторию для собственного же удобства. После экзамена я забрала свою воду и икону на этом же месте», — прокомментировала Александра. Она сдавала экзамен по литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики.
В мэрии объяснили ситуацию так: «Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ». Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, комментируя ситуацию, сказал, что ЕГЭ — стресс для выпускников и их родителей.
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