Меладзе решил закрыть легендарную группу «ВИА Гра»

Проект «ВИА Гра», просуществовавший 25 лет, завершает свою деятельность. Об этом официально сообщил продюсер Константин Меладзе.
«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <...> Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», — написал Меладзе в своем Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Новость сопровождалась ссылкой на финальный трек коллектива — композицию Galileo. Солисткой последней песни стала украинская артистка София Тарасова, а автором музыки и слов выступил сам Меладзе.
Группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве и быстро завоевала популярность на всем постсоветском пространстве. За годы существования коллектив выпустил пять студийных альбомов: «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.». Самыми известными солистками коллектива стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.
В 2013 году Константин Меладзе инициировал обновление группы через международное реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру». Кастинги проходили в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Ведущими проекта стали Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Победительницами стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которые выступали в составе группы до 2020-х годов.
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