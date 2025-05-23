На автомобильном заводе «Урал» в городе Миассе Челябинской области открылся новый сборочный комплекс, запуск которого позволит предприятию выпускать шесть тысяч машин в год. Конвейер был построен менее чем за два года, сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Менее чем за два года построить новый конвейер — это настоящий трудовой подвиг. Уверен, что автомобили, которые будут сходить с нового автоматизированного конвейера, также позволят громить врага», — отметил Текслер во время торжественного открытия нового сборочного комплекса. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Новый комплекс занимает площадь более 40 000 квадратных метров. Он включает в себя сборочный, окрасочный и сварочный цеха. Конвейер оснащен современным оборудование — роботизированными сварочными комплексами и комплексом окраски кабин. Запуск комплекса даст возможность предприятию выпускать шесть тысяч автомобилей в год. На полную мощность выйдет в августе 2025 года. «Машины, которые мы выпускаем, очень нужны Родине», — отметил генеральный директор УралАза Павел Яковлев.
Ранее на автозаводе «Урал» в рамках масштабного проекта «Мосты» были запущены первые два участка по выпуску комплектующих для автомобилей повышенной грузоподъемности, что стало частью программы по импортозамещению и локализации производства. Проект реализуется при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности, а к 2026 году предприятие планирует наладить выпуск новых автокомпонентов на 11 высокотехнологичных участках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!