Челябинский автозавод «Урал» запустил два участка проекта «Мосты»

Автозавод «Урал» в Миассе Челябинской области запустил в эксплуатацию первые два участка для выпуска комплектующих для ведущих мостов и передних осей на автомобили повышенной грузоподъемности в рамках масштабного проекта «Мосты». Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда развития промышленности (ФРП).
«Автозавод „УРАЛ“ запустил два новых участка масштабного проекта „Мосты“. Здесь будут изготавливать тормозные барабаны, ступицы, чашки и цапфы, предприятие создает собственное импортозамещающее производство важнейших автокомпонентов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На реализацию проекта федеральный ФРП предоставил льготные займы в размере семи миллиардов рублей. Всего по проекту «Мосты» до конца 2025 году запустят 11 высокотехнологичных производственных участков. Все это позволит наладить современное высокотехнологичное производство новых мостов уже с января 2026 года, отметил гендиректор АО «Автомобильный завод „УРАЛ“ Павел Яковлев.
В современных условиях проект миасского автозавода принципиально важен для всей страны. «Проект полностью отвечает поставленным губернатором Алексеем Текслером перед областной промышленностью задачам усиления импортозамещения и локализации комплектующих», — отметил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.
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