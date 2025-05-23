В Екатеринбурге «Теле-Клуб» закрыли во второй раз

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, теле-клуб, teleclub, зрители, толпа
О проблемах «Теле-Клуба» стало известно в середине апреля Фото:

Судебные приставы повторно на месяц закрыли концертную площадку «Теле-Клуб» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУФССП.

«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность концертной площадки приостановлена, входные двери опечатаны. Должник уведомлен, что, в случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора», — пояснили в ведомстве.

С середины апреля в «Теле-Клубе» стали массово срываться концерты. Представители локации уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам. После этого площадку закрыли до устранения нарушений.

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Судебные приставы повторно на месяц закрыли концертную площадку «Теле-Клуб» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУФССП. «В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность концертной площадки приостановлена, входные двери опечатаны. Должник уведомлен, что, в случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора», — пояснили в ведомстве. С середины апреля в «Теле-Клубе» стали массово срываться концерты. Представители локации уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам. После этого площадку закрыли до устранения нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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