В Екатеринбурге «Теле-Клуб» закрыли во второй раз

Судебные приставы повторно на месяц закрыли концертную площадку «Теле-Клуб» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУФССП.
«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность концертной площадки приостановлена, входные двери опечатаны. Должник уведомлен, что, в случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора», — пояснили в ведомстве.
С середины апреля в «Теле-Клубе» стали массово срываться концерты. Представители локации уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам. После этого площадку закрыли до устранения нарушений.
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