Свердловчанка заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области

23 мая 2025 в 17:47 Размер текста - 17 +

Женщина попросила знакомого утопить свою дочь (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU новость из сюжета Челябинка заказала убийство 12-летней дочери Женщина, которая заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области, год назад переехала из закрытого Лесного Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник. «Осенью прошлого года семья переехала в Кизильский район. Женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, свердловчанка заказала убийство своему знакомому-рецидивисту. Она попросила его утопить дочь за 100 тысяч рублей. Причиной стало якобы плохое поведение ребенка. Всего у женщины трое детей. Их забрали в социальный центр, подозреваемая задержана. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, которая заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области, год назад переехала из закрытого Лесного Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник. «Осенью прошлого года семья переехала в Кизильский район. Женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, свердловчанка заказала убийство своему знакомому-рецидивисту. Она попросила его утопить дочь за 100 тысяч рублей. Причиной стало якобы плохое поведение ребенка. Всего у женщины трое детей. Их забрали в социальный центр, подозреваемая задержана. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.