Свердловчанка заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области

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Женщина попросила знакомого утопить свою дочь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Челябинка заказала убийство 12-летней дочери

Женщина, которая заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области, год назад переехала из закрытого Лесного Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Осенью прошлого года семья переехала в Кизильский район. Женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, свердловчанка заказала убийство своему знакомому-рецидивисту. Она попросила его утопить дочь за 100 тысяч рублей. Причиной стало якобы плохое поведение ребенка. Всего у женщины трое детей. Их забрали в социальный центр, подозреваемая задержана. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Женщина, которая заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области, год назад переехала из закрытого Лесного Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник. «Осенью прошлого года семья переехала в Кизильский район. Женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, свердловчанка заказала убийство своему знакомому-рецидивисту. Она попросила его утопить дочь за 100 тысяч рублей. Причиной стало якобы плохое поведение ребенка. Всего у женщины трое детей. Их забрали в социальный центр, подозреваемая задержана. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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