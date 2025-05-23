Свердловчанка заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области

Женщина, которая заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области, год назад переехала из закрытого Лесного Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Осенью прошлого года семья переехала в Кизильский район. Женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, свердловчанка заказала убийство своему знакомому-рецидивисту. Она попросила его утопить дочь за 100 тысяч рублей. Причиной стало якобы плохое поведение ребенка. Всего у женщины трое детей. Их забрали в социальный центр, подозреваемая задержана. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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