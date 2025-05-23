Погиб экипаж военного вертолета, рухнувшего в Орловской области

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Инцидент произошел во время выполнения планового полета (архивное фото)
Инцидент произошел во время выполнения планового полета (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орловской области рухнул вертолет, предварительно, есть погибшие

В Орловской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа.

«В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб», — сообщила пресс-служба, пишет РИА Новости. Инцидент произошел во время выполнения планового полета. Авария произошла в безлюдной местности, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Точные обстоятельства и детали происшествия будут установлены в ходе расследования.

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В Орловской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа. «В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб», — сообщила пресс-служба, пишет РИА Новости. Инцидент произошел во время выполнения планового полета. Авария произошла в безлюдной местности, что позволило избежать разрушений и жертв на земле. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Точные обстоятельства и детали происшествия будут установлены в ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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