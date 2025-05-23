Погиб экипаж военного вертолета, рухнувшего в Орловской области

В Орловской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа.
«В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб», — сообщила пресс-служба, пишет РИА Новости. Инцидент произошел во время выполнения планового полета. Авария произошла в безлюдной местности, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Точные обстоятельства и детали происшествия будут установлены в ходе расследования.
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