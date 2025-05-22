Избранный мэр Пыть-Яха Сергей Елишев вступил в должность

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев вступил в должность. Трансляция церемонии инаугурации велась на сайте администрации.
«Обещаю честно, добросовестно выполнять свой долг. Мы будем поднимать этот город, делать его краше, уходить от повестки самого скандального. Мы сделаем этот город самым гостеприимным», — пообещал Елишев.
Градоначальник принес присягу на Конституции Российской Федерации и верно служить на благо города Пыть-Яха и благополучие его жителей. Спикер городской думы Дмитрий Уреки передал новому мэру символ власти — огромный ключ от города, подаренный местным меценатом.
Градоначальника со вступлением в должность поздравил первый политический замгубернатора ХМАО Павел Тараканов. Он отметил, что Елишеву предстоит нелегкая работа — объединить усилия власти и общества в интересах развития города. «Первый вызов — обеспечить открытость власти и принятие решений на основе запросов горожан, выстроить конструктивный диалог с жителями и эффективный механизм обратной связи», — отметил Тараканов.
Первый замгубернатора огласил список насущных проблем. Перед новым мэром и его командой стоят задачи по благоустройству города, настройке системы ЖКХ и социальной сферы, улучшению инвестклимата. Ему нужно будет разобраться с проблемами СНТ «Подлесное» и обеспечить ремонт путепровода. Спикер думы ХМАО Борис Хохряков поздравил Елишева, подчеркнул, что новый мэр вступает в должность в юбилейный год для города Пыть-Яха, которому 6 августа исполняется 35 лет.
Поздравительные адреса новому градоначальнику передал сенатор Александр Новьюхов, депутат Госдумы Владимир Сысоев, депутаты Тюменской областной думы, директор депполитики ХМАО Кирилл Харитонов и коллеги-мэры.
Настоятель православного прихода иерей Димитрий Василенко подарил Елишеву икону Георгия Победоносца. Поздравил нового градоначальника и имам-хатыб Магомедгаджи Гаджиев.
Глава города еще раз подчеркнул, что намерен избавить Пыть-Ях от статуса самого скандального муниципалитета Югры. Он выразил отдельные слова благодарности главе региона Руслану Кухаруку, членам правительства, окружным и местным депутатам.
Сергей Елишев был избран мэром Пыть-Яха 19 мая 2025 года, получив поддержку городской думы. Ранее муниципалитет неоднократно становился объектом скандалов, связанных с работой местных властей, проблемами ЖКХ, дорог и социальной сферы. Предыдущий глава Дмитрий Горбунов занимал пост всего полтора года, а жители регулярно требовали от руководства решения острых городских вопросов.
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