«Это не новость, а старость»: продюсер — о закрытии «ВИА Гры»

В пятницу, 23 мая, композитор Константин Меладзе решил шокировать фанатов группы «ВИА Гра» новостью о том, что легендарный коллектив прекращает свою деятельность. Продюсер сообщил об этом на своей странице в соцсетях. Однако, по мнению продюсера Павла Рудченко, в новости о закрытии «ВИА Гры» нет ничего нового.
«Это не новость. Это, своего рода, старость — потому что Константин заявлял о том, что он распустит „ВИА Гру“ еще года 2-3 назад», — заявил Павел Рудченко. «Я думаю, это связано с тем, что данный персонаж исчез из инфополя, о нем сейчас ничего особо не пишут. Его стали забывать и он решил привлечь внимание к своей персоне».
По мнению продюсера, Константин Мелазде пытается остаться в информационном поле, так как не хочет распрощаться с российским рынком. «Благодаря российскому рынку он монетизирует свое творчество. Причем довольно неплохо», — отметил Павел Рудченко.
Что касается самой группы «ВИА Гра», то продюсер считает, что группа уже давно рассыпалась. Так что новость о ее закрытии не должна никого удивлять.
«Группы уже нет. Брежнева осуждает СВО, Меладзе уехал из страны. Так что это просто привлечение внимание. Меладзе хочет войти обратно в инфополе, чтобы о нем не забыли, чтобы его привлекали к работе и он успешно продолжал продавать свои песни», — заключил Павел Рудченко.
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