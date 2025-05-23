«Это не новость, а старость»: продюсер — о закрытии «ВИА Гры»

Продюсер Рудченко: «ВИА Гры» и так нет, Меладзе лишь хочет вернуться в инфополе
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Продюсер считает, что Константин Меладзе просто пытается привлечь к себе внимание закрытием «ВИА Гры»
Продюсер считает, что Константин Меладзе просто пытается привлечь к себе внимание закрытием «ВИА Гры» Фото:

В пятницу, 23 мая, композитор Константин Меладзе решил шокировать фанатов группы «ВИА Гра» новостью о том, что легендарный коллектив прекращает свою деятельность. Продюсер сообщил об этом на своей странице в соцсетях. Однако, по мнению продюсера Павла Рудченко, в новости о закрытии «ВИА Гры» нет ничего нового. 

«Это не новость. Это, своего рода, старость — потому что Константин заявлял о том, что он распустит „ВИА Гру“ еще года 2-3 назад», — заявил Павел Рудченко. «Я думаю, это связано с тем, что данный персонаж исчез из инфополя, о нем сейчас ничего особо не пишут. Его стали забывать и он решил привлечь внимание к своей персоне».

По мнению продюсера, Константин Мелазде пытается остаться в информационном поле, так как не хочет распрощаться с российским рынком. «Благодаря российскому рынку он монетизирует свое творчество. Причем довольно неплохо», — отметил Павел Рудченко.

Что касается самой группы «ВИА Гра», то продюсер считает, что группа уже давно рассыпалась. Так что новость о ее закрытии не должна никого удивлять.

«Группы уже нет. Брежнева осуждает СВО, Меладзе уехал из страны. Так что это просто привлечение внимание. Меладзе хочет войти обратно в инфополе, чтобы о нем не забыли, чтобы его привлекали к работе и он успешно продолжал продавать свои песни», — заключил Павел Рудченко.

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В пятницу, 23 мая, композитор Константин Меладзе решил шокировать фанатов группы «ВИА Гра» новостью о том, что легендарный коллектив прекращает свою деятельность. Продюсер сообщил об этом на своей странице в соцсетях. Однако, по мнению продюсера Павла Рудченко, в новости о закрытии «ВИА Гры» нет ничего нового.  «Это не новость. Это, своего рода, старость — потому что Константин заявлял о том, что он распустит „ВИА Гру“ еще года 2-3 назад», — заявил Павел Рудченко. «Я думаю, это связано с тем, что данный персонаж исчез из инфополя, о нем сейчас ничего особо не пишут. Его стали забывать и он решил привлечь внимание к своей персоне». По мнению продюсера, Константин Мелазде пытается остаться в информационном поле, так как не хочет распрощаться с российским рынком. «Благодаря российскому рынку он монетизирует свое творчество. Причем довольно неплохо», — отметил Павел Рудченко. Что касается самой группы «ВИА Гра», то продюсер считает, что группа уже давно рассыпалась. Так что новость о ее закрытии не должна никого удивлять. «Группы уже нет. Брежнева осуждает СВО, Меладзе уехал из страны. Так что это просто привлечение внимание. Меладзе хочет войти обратно в инфополе, чтобы о нем не забыли, чтобы его привлекали к работе и он успешно продолжал продавать свои песни», — заключил Павел Рудченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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