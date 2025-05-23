Минобороны объявило о начале рекордного обмена пленными с Украиной

Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Все россияне сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают всю необходимую помощь, сообщило Минобороны РФ в пресс-релизе.
«23 мая текущего года, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информация есть в распоряжении URA.RU.
При этом Россия передала Украине аналогичное количество военных и гражданских лиц. Сейчас возвратившиеся россияне находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их отправят наи родину для прохождения полноценного лечения и реабилитации в специальных медучреждениях. После текущего обмена в РФ заявили о намерении продолжить подобные операции в ближайшие дни.
Сегодня президент США Дональд Трамп писал, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом проведен, однако подробностей он не привел. Американский лидер поздравил обе страны с успешной операцией.
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