Школьники кинулись в свердловские храмы перед ЕГЭ

23 мая 2025 в 19:03 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг заявил, что в храмы поступает много обращений отслужить молебен Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловские храмы поступает много обращений от школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «И мы всегда с радостью такие молебны совершаем. Бывает, что икона используется в качестве предмета, помогающего справиться с тревожностью, но это вопрос скорее психологии, чем реального религиозного чувства», — написал Кульберг в telegram-канале. Утром 23 мая в гимназии №39 выпускница пришла на экзамен по литературе с иконой. Ее она оставила у входа в кабинет. Как пояснили URA.RU в горадминистрации, икон нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. Сама школьница заявила агентству, что икона для нее является оберегом. Претензий к сотрудникам и руководству учреждения у нее нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловские храмы поступает много обращений от школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «И мы всегда с радостью такие молебны совершаем. Бывает, что икона используется в качестве предмета, помогающего справиться с тревожностью, но это вопрос скорее психологии, чем реального религиозного чувства», — написал Кульберг в telegram-канале. Утром 23 мая в гимназии №39 выпускница пришла на экзамен по литературе с иконой. Ее она оставила у входа в кабинет. Как пояснили URA.RU в горадминистрации, икон нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. Сама школьница заявила агентству, что икона для нее является оберегом. Претензий к сотрудникам и руководству учреждения у нее нет.