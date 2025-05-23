Школьники кинулись в свердловские храмы перед ЕГЭ

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Премьерный показ документального фильма «Вавилон. Башня гордыни». Екатеринбург , митрополит евгений, кульберг евгений
Евгений Кульберг заявил, что в храмы поступает много обращений отслужить молебен Фото:

В свердловские храмы поступает много обращений от школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«И мы всегда с радостью такие молебны совершаем. Бывает, что икона используется в качестве предмета, помогающего справиться с тревожностью, но это вопрос скорее психологии, чем реального религиозного чувства», — написал Кульберг в telegram-канале.

Утром 23 мая в гимназии №39 выпускница пришла на экзамен по литературе с иконой. Ее она оставила у входа в кабинет. Как пояснили URA.RU в горадминистрации, икон нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. Сама школьница заявила агентству, что икона для нее является оберегом. Претензий к сотрудникам и руководству учреждения у нее нет.

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В свердловские храмы поступает много обращений от школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «И мы всегда с радостью такие молебны совершаем. Бывает, что икона используется в качестве предмета, помогающего справиться с тревожностью, но это вопрос скорее психологии, чем реального религиозного чувства», — написал Кульберг в telegram-канале. Утром 23 мая в гимназии №39 выпускница пришла на экзамен по литературе с иконой. Ее она оставила у входа в кабинет. Как пояснили URA.RU в горадминистрации, икон нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. Сама школьница заявила агентству, что икона для нее является оберегом. Претензий к сотрудникам и руководству учреждения у нее нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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