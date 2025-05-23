Путин заявил, что Россия находится в пятерке лидеров по экспорту оружия

Россия по-прежнему входит в число пяти крупнейших государств-экспортеров вооружений, сообщил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления позиций РФ на мировом рынке вооружений.
«Россия сохраняет позицию в пятерке лидеров по экспорту вооружений», — заявил Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
Владимир Путин отметил, что развитие военно-технического сотрудничества следует рассматривать как часть технологического прогресса российских вооруженных сил и военно-морского флота. По его словам, большинство образцов вооружения и военной техники РФ регулярно модернизируются, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик. «Россия имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества», — рассказал Путин. Также российский лидер отметил, что в 2024 году оборонные предприятия выполнили свои экспортные обязательства.
Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее развитие мирового рынка вооружений связано с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект. Помимо прочего, сейчас зарубежные государства тщательно анализируют опыт, полученный РФ в ходе СВО. При этом они уделяют особое внимание как применяемым тактическим приемам, так и используемому страной вооружению. «Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — на десятки миллиардов долларов», — заключил лидер России.
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