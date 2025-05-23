Путин заявил, что Россия находится в пятерке лидеров по экспорту оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал о развитии оборонной промышленности в РФ
Путин рассказал о развитии оборонной промышленности в РФ Фото:

Россия по-прежнему входит в число пяти крупнейших государств-экспортеров вооружений, сообщил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления позиций РФ на мировом рынке вооружений.

«Россия сохраняет позицию в пятерке лидеров по экспорту вооружений», — заявил Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». 

Владимир Путин отметил, что развитие военно-технического сотрудничества следует рассматривать как часть технологического прогресса российских вооруженных сил и военно-морского флота. По его словам, большинство образцов вооружения и военной техники РФ регулярно модернизируются, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик. «Россия имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества», — рассказал Путин. Также российский лидер отметил, что в 2024 году оборонные предприятия выполнили свои экспортные обязательства.

Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее развитие мирового рынка вооружений связано с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект. Помимо прочего, сейчас зарубежные государства тщательно анализируют опыт, полученный РФ в ходе СВО. При этом они уделяют особое внимание как применяемым тактическим приемам, так и используемому страной вооружению. «Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — на десятки миллиардов долларов», — заключил лидер России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия по-прежнему входит в число пяти крупнейших государств-экспортеров вооружений, сообщил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления позиций РФ на мировом рынке вооружений. «Россия сохраняет позицию в пятерке лидеров по экспорту вооружений», — заявил Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».  Владимир Путин отметил, что развитие военно-технического сотрудничества следует рассматривать как часть технологического прогресса российских вооруженных сил и военно-морского флота. По его словам, большинство образцов вооружения и военной техники РФ регулярно модернизируются, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик. «Россия имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества», — рассказал Путин. Также российский лидер отметил, что в 2024 году оборонные предприятия выполнили свои экспортные обязательства. Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее развитие мирового рынка вооружений связано с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект. Помимо прочего, сейчас зарубежные государства тщательно анализируют опыт, полученный РФ в ходе СВО. При этом они уделяют особое внимание как применяемым тактическим приемам, так и используемому страной вооружению. «Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — на десятки миллиардов долларов», — заключил лидер России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...