22 мая 2025

Работникам строительной компании в Ноябрьске систематически не платят зарплату

Прокурор ЯНАО Конош лично рассмотрел жалобу на «Западно-Сибирскую Компанию»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники пожаловались прокурору на невыплаты зарплаты
Работники пожаловались прокурору на невыплаты зарплаты Фото:

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Конош в ходе выездного личного приема граждан в Ноябрьске принял жалобы работников ООО «Западно-Сибирская Компания». Сотрудникам регулярно задерживали зарплату, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«На прием обратились работники ООО „Западно-Сибирская Компания“, которые сообщили о систематической задержке заработной платы. В этой связи прокурором региона руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. 

На выездном приеме Конош также провел встречу с представителями бизнеса. На ней были рассмотрены меры поддержки малому и среднему предпринимательству на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее «Западно-Сибирская Компания» уже попадала в скандалы с невыплатой зарплат работникам. В 2024 году с нее взыскали около 100 миллионов рублей.

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Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Конош в ходе выездного личного приема граждан в Ноябрьске принял жалобы работников ООО «Западно-Сибирская Компания». Сотрудникам регулярно задерживали зарплату, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «На прием обратились работники ООО „Западно-Сибирская Компания“, которые сообщили о систематической задержке заработной платы. В этой связи прокурором региона руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.  На выездном приеме Конош также провел встречу с представителями бизнеса. На ней были рассмотрены меры поддержки малому и среднему предпринимательству на региональном и муниципальном уровнях. Ранее «Западно-Сибирская Компания» уже попадала в скандалы с невыплатой зарплат работникам. В 2024 году с нее взыскали около 100 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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