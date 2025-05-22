Работникам строительной компании в Ноябрьске систематически не платят зарплату

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Конош в ходе выездного личного приема граждан в Ноябрьске принял жалобы работников ООО «Западно-Сибирская Компания». Сотрудникам регулярно задерживали зарплату, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«На прием обратились работники ООО „Западно-Сибирская Компания“, которые сообщили о систематической задержке заработной платы. В этой связи прокурором региона руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
На выездном приеме Конош также провел встречу с представителями бизнеса. На ней были рассмотрены меры поддержки малому и среднему предпринимательству на региональном и муниципальном уровнях.
Ранее «Западно-Сибирская Компания» уже попадала в скандалы с невыплатой зарплат работникам. В 2024 году с нее взыскали около 100 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!