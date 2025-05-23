Лавров назвал дату, когда Россия отдаст Украине документ о мире

Россия будет готова передать Украине свой вариант документа с условиями урегулирования конфликта после завершения обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — заявил Лавров. Его слова передает МИД РФ в своем telegram-канале.
Он также подчеркнул, что предпринимаются активные шаги по реализации второй части соглашений — подготовке каждой стороной проекта документа, в котором будут изложены условия для достижения устойчивого, долгосрочного и всеобъемлющего мира. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Москва по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле в ходе переговоров между российской и украинской делегациями. По его словам, в данный момент завершается работа над составлением перечня для обмена пленными по принципу «1000 на 1000».
Сегодня Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Информацию подтвердили в Минобороны РФ, отметив, что все россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь.
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