Для входа на стадион, где 12 июня пройдет футбольный матч за Суперкубок России, понадобится карта болельщика, сообщили в пресс-службе Министерства спорта. Отмечается, что матч классифицируется как межрегиональное соревнование и подчиняется тем же нормативам, что и встречи Российской Премьер-лиги и финальные матчи Кубка России, на которых обязательным условием является наличие паспорта болельщика.
«Суперкубок — это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется. Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика», — говорится в заявлении Минспорта.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на увеличение числа зрителей на футбольных матчах, количество нарушений порядка на трибунах уменьшается. По мнению представителей министерства, такие изменения свидетельствуют о положительном эффекте внедренных мер по обеспечению безопасности на стадионах.
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