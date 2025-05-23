Автоэксперт раскрыл, обрушит ли локализация такси б/у рынок

Автоэксперт Подщеколдин: рынок подержанных авто не рухнет из-за закона о такси

23 мая 2025 в 23:49 Размер текста - 17 +

Подщеколдин считает, что в ближайшее время увеличение цен на авто на вторичном рынке ждать не стоит Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU Из-за нашумевшего среди российских граждан закона, устанавливающего требования к степени локализации такси, рынок подержанных авто не рухнет, даже если таксопарки будут выставлять туда иномарки на продажу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Вряд ли их выставят все и разом одним лотом, чтобы это вызвало какой-то крах и увеличение цен. Наверное, я думаю, что вот продажа порядка сотни тысяч машин с большим пробегом не вызовет какого то сильного обрушения на рынке. Более того, большинство клиентов, скорее всего, знают, что автомобиль числился в таксопарке», — сказал Подщеколдин в беседе с журналистом URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Никаких европейцев: какие марки машин пропадут из такси после нового закона Автоэксперт также отметил, что в России сейчас приобретается примерно около миллиона иномарок в год. Из них сто тысяч уходят в таксопарки. Поэтому, по словам Подщеколдина, если машины из такси и будут выставлять на продажу, то будут это делать постепенно. Одна из ключевых причин — лицензия на автомобили у владельцев таксопарков, которая будет длиться еще несколько лет. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Согласно новым положениям, для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, у которых уровень локализации находится на отметке не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК). В список уже включены восемь моделей, среди них отечественная Lada и китайские — Haval, BAIC и Kaiyi. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за нашумевшего среди российских граждан закона, устанавливающего требования к степени локализации такси, рынок подержанных авто не рухнет, даже если таксопарки будут выставлять туда иномарки на продажу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Вряд ли их выставят все и разом одним лотом, чтобы это вызвало какой-то крах и увеличение цен. Наверное, я думаю, что вот продажа порядка сотни тысяч машин с большим пробегом не вызовет какого то сильного обрушения на рынке. Более того, большинство клиентов, скорее всего, знают, что автомобиль числился в таксопарке», — сказал Подщеколдин в беседе с журналистом URA.RU. Автоэксперт также отметил, что в России сейчас приобретается примерно около миллиона иномарок в год. Из них сто тысяч уходят в таксопарки. Поэтому, по словам Подщеколдина, если машины из такси и будут выставлять на продажу, то будут это делать постепенно. Одна из ключевых причин — лицензия на автомобили у владельцев таксопарков, которая будет длиться еще несколько лет. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Согласно новым положениям, для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, у которых уровень локализации находится на отметке не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК). В список уже включены восемь моделей, среди них отечественная Lada и китайские — Haval, BAIC и Kaiyi.