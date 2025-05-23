Путин подписал нашумевший закон о локализации такси

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Автомобиль может быть включен в реестр такси только при соблюдении одного из двух критериев, говорится в новом законе
Автомобиль может быть включен в реестр такси только при соблюдении одного из двух критериев, говорится в новом законе Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал нашумевший среди граждан страны закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Согласно новым положениям, транспортные средства будут включаться в реестр такси только при соблюдении одного из двух критериев. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, у которых уровень локализации находится на отметке не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК). «Первое [условие] — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок», — говорится в документе. Второй критерий предполагает, что автомобиль должен произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В случае, если автомобиль изготовлен по инвестконтракту, заключенному после 1 марта текущего года, то решение о возможности его использования в качестве такси может быть принято правительством РФ в индивидуальном порядке. При этом с 1 января 2033 года единственным основанием для включения машины в реестр такси станет соответствие установленному уровню локализации.

Система балльной оценки локализации отражает степень производства автомобиля на территории РФ: чем больше компонентов и технологических операций осуществляется в России, тем выше итоговый показатель локализации. Так, выполнение сварки кузова на российских заводах оценивается в 400 баллов, покраска кузова — в 500 баллов, применение отечественного металла, включая алюминий, при условии, что его доля составляет не менее 70% от массы кузова, — в 200 баллов. Производство деталей корпуса рулевого управления с использованием литья, ковки, штамповки и механической обработки приносит 60 баллов. Уровень локализации является обязательным критерием при заключении государственных контрактов.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Однако в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые нормы начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на территории Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года.

Совет Федерации 21 мая одобрил закон, устанавливающий требования к локализации производства автомобилей, предназначенных для работы в такси. Ранее председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил в разговоре с URA.RU, что этот закон усиливает проблемы, связанные с легализацией таксомоторной отрасли, где в «серой зоне» работают около 2,5 миллиона самозанятых водителей. Такие таксисты часто используют автомобили, не внесенные в реестр такси, из-за сложных требований к получению разрешений.

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Президент РФ Владимир Путин подписал нашумевший среди граждан страны закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Согласно новым положениям, транспортные средства будут включаться в реестр такси только при соблюдении одного из двух критериев. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, у которых уровень локализации находится на отметке не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК). «Первое [условие] — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок», — говорится в документе. Второй критерий предполагает, что автомобиль должен произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В случае, если автомобиль изготовлен по инвестконтракту, заключенному после 1 марта текущего года, то решение о возможности его использования в качестве такси может быть принято правительством РФ в индивидуальном порядке. При этом с 1 января 2033 года единственным основанием для включения машины в реестр такси станет соответствие установленному уровню локализации. Система балльной оценки локализации отражает степень производства автомобиля на территории РФ: чем больше компонентов и технологических операций осуществляется в России, тем выше итоговый показатель локализации. Так, выполнение сварки кузова на российских заводах оценивается в 400 баллов, покраска кузова — в 500 баллов, применение отечественного металла, включая алюминий, при условии, что его доля составляет не менее 70% от массы кузова, — в 200 баллов. Производство деталей корпуса рулевого управления с использованием литья, ковки, штамповки и механической обработки приносит 60 баллов. Уровень локализации является обязательным критерием при заключении государственных контрактов. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Однако в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые нормы начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на территории Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года. Совет Федерации 21 мая одобрил закон, устанавливающий требования к локализации производства автомобилей, предназначенных для работы в такси. Ранее председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил в разговоре с URA.RU, что этот закон усиливает проблемы, связанные с легализацией таксомоторной отрасли, где в «серой зоне» работают около 2,5 миллиона самозанятых водителей. Такие таксисты часто используют автомобили, не внесенные в реестр такси, из-за сложных требований к получению разрешений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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