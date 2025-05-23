Крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-12 в Подмосковье 23 мая. В результате аварии, по информации местного минздрава, погибли люди. Среди пострадавших числятся трое несовершеннолетних. Что известно о ДТП на данный момент — в материале URA.RU.
Микроавтобус с детьми перевернулся в Московской области
В Московской области на автотрассе М-12 произошла серьезная дорожная авария с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Согласно предварительной информации, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми автомобилями, после чего опрокинулось.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Из-за происшествия движение транспорта на данном участке трассы М-12 существенно затруднено.
В аварии пострадали 11 человек
На трассе М-12 в Подмосковье произошла серьезная авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще 11 получили травмы, среди раненых — трое детей. Об этом 23 мая сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав Московской области.
«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве.
Также в ведомстве уточнили, что проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары, для чего задействован вертолет санитарной авиации. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По данным регионального Минздрава, медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь раненым. Пострадавшие доставляются в ближайшие больницы для дальнейшего обследования и лечения. Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Предварительно, погибли женщина и ребенок
В результате ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на 68-м километре автодороги М-12 в Богородском городском округе Московской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.
После аварии возбуждено дело
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой причинение вреда пассажирам, а также смерть женщины и ребенка (статья 238 УК РФ), уточнили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, авария произошла в пятницу при движении транспортных средств в попутном направлении. Точное число пострадавших в настоящее время уточняется.
В прокуратуре Московской области отметили, что Ногинская городская прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств происшествия, а также за ходом и результатами проводимой по данному факту процессуальной проверки.
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