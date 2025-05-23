23 мая 2025

В боях с ВСУ погиб молодой военнослужащий из Прикамья Даниил Кузвесов

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Даниил Кузвесов из Прикамья. Об этом сообщил мэр Горнозаводского округа Вадим Лумпов.

«В ходе СВО героически погиб рядовой Даниил Кузвесов. От себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал окружной глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дату прощания Лумпов не назвал. Детали гибели раскрыты не были. Под постом — размещены десятки комментариев со словами поддержки в адрес семьи военнослужащего. Местные жители скорбят из-за гибели земляка и делятся воспоминаниями о молодом человеке.

Семья бойца узнала о его гибели из соцсети
Семья бойца узнала о его гибели из соцсети
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Даниил Кузвесов из Прикамья. Об этом сообщил мэр Горнозаводского округа Вадим Лумпов. «В ходе СВО героически погиб рядовой Даниил Кузвесов. От себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал окружной глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Дату прощания Лумпов не назвал. Детали гибели раскрыты не были. Под постом — размещены десятки комментариев со словами поддержки в адрес семьи военнослужащего. Местные жители скорбят из-за гибели земляка и делятся воспоминаниями о молодом человеке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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