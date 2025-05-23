В боях с ВСУ погиб молодой военнослужащий из Прикамья Даниил Кузвесов

Дата похорон не была объявлена
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Даниил Кузвесов из Прикамья. Об этом сообщил мэр Горнозаводского округа Вадим Лумпов.
«В ходе СВО героически погиб рядовой Даниил Кузвесов. От себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал окружной глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Дату прощания Лумпов не назвал. Детали гибели раскрыты не были. Под постом — размещены десятки комментариев со словами поддержки в адрес семьи военнослужащего. Местные жители скорбят из-за гибели земляка и делятся воспоминаниями о молодом человеке.
Семья бойца узнала о его гибели из соцсети
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