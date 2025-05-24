Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на юге России

Вильфанд: купальный сезон на юге европейской России начнется с середины июня
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В Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже с начала июня
В Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже с начала июня Фото:

Комфортная для купания температура воды на черноморских курортах юга России установится не ранее начала-середины июня, а в Крыму — чуть позже. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Туапсе и Сочи показатель составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16. Быстро прогревается вода в Ейске на Азовском море, где купальный сезон может начаться уже с начала июня», — заявил Вильфанд ТАСС. Он отметил, что температура воды в Черном море достигнет комфортных 22 градуса к середине июня, а в Крыму это произойдет немного позже.

Вильфанд добавил, что температура воздуха на юге европейской России до конца мая будет на 1-2 градуса выше нормы. Она будет в пределах 25-30 градусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствует установленным санитарным нормам. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих.

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Комфортная для купания температура воды на черноморских курортах юга России установится не ранее начала-середины июня, а в Крыму — чуть позже. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Туапсе и Сочи показатель составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16. Быстро прогревается вода в Ейске на Азовском море, где купальный сезон может начаться уже с начала июня», — заявил Вильфанд ТАСС. Он отметил, что температура воды в Черном море достигнет комфортных 22 градуса к середине июня, а в Крыму это произойдет немного позже. Вильфанд добавил, что температура воздуха на юге европейской России до конца мая будет на 1-2 градуса выше нормы. Она будет в пределах 25-30 градусов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствует установленным санитарным нормам. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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