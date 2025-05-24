Мозамбик расследует нападение на российское судно «Атлантида»

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На судно «Атлантида» напали у побережья Мозамбика (архивное фото)
На судно «Атлантида» напали у побережья Мозамбика (архивное фото) Фото:

Правительство Мозамбика начало расследование инцидента с нападением на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у побережья страны. Об этом сообщает местный информационный портал Club of Mozambique, ссылаясь на представителя кабинета министров Мозамбика.

«Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно „Атлантида“... в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — говорится в публикации. Цитату приводит РИА Новости.

«Атлантида» подверглась обстрелу из оружия с борта двух неидентифицированных судов в районе, где до сих пор действуют террористические группировки. После атаки российское судно было вынуждено сделать нештатную остановку в порту Мапуто, прежде чем продолжить свой маршрут в Южно-Африканскую Республику. Власти Мозамбика активно занимаются выяснением обстоятельств происшествия и идентификацией лиц, причастных к нападению.

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Правительство Мозамбика начало расследование инцидента с нападением на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у побережья страны. Об этом сообщает местный информационный портал Club of Mozambique, ссылаясь на представителя кабинета министров Мозамбика. «Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно „Атлантида“... в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — говорится в публикации. Цитату приводит РИА Новости. «Атлантида» подверглась обстрелу из оружия с борта двух неидентифицированных судов в районе, где до сих пор действуют террористические группировки. После атаки российское судно было вынуждено сделать нештатную остановку в порту Мапуто, прежде чем продолжить свой маршрут в Южно-Африканскую Республику. Власти Мозамбика активно занимаются выяснением обстоятельств происшествия и идентификацией лиц, причастных к нападению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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