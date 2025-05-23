«Время очень тяжелое»: свердловских застройщиков ждут массовые банкротства

В конце осени 2025 года строительную отрасль Екатеринбурга может накрыть волна банкротств. Прежде всего пострадать могут мелкие субподрядчики. Причиной такой ситуации стали замедление темпов продаж жилья и задержки с оплатой со стороны застройщиков.
«Время очень тяжелое. Некоторые застройщики тянут с оплатой своим партнерам. А если у подрядчика или поставщика нет достаточного объема оборотных средств, они начинают задерживать зарплату — люди уходят», — заявил РБК Екатеринбург сотрудник одной из городских подрядных организаций, пожелавший остаться анонимным.
Арбитражный управляющий Эдуард Чу добавил, что многие строительные компании испытывают финансовые трудности, допускают просрочки по обязательным платежам или вынуждены обращаться в банки за реструктуризацией долгов. По данным агентства недвижимости «Драже», 11 застройщиков Екатеринбурга уже планируют задержать сроки передачи ключей по своим проектам — от полутора месяцев до полутора лет. В первом квартале 2025 года более половины введенного жилья (58% или 111 тысяч квадратных метров) было сдано с переносом сроков, отмечает эксперт рынка недвижимости Сергей Меньшенин.
Девелоперы вынуждены растягивать сроки строительства из-за особенностей проектного финансирования: при низких темпах продаж ставка по кредиту увеличивается, а высокие ключевые ставки делают использование заемных средств невыгодным. Сложная финансовая ситуация приводит к тому, что подрядчики иногда завершают работы за свой счет и получают оплату квартирами, что увеличивает риск возникновения кассовых разрывов и последующих банкротств.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские чиновники изменят законодательство, чтобы снизить цены на жилье. Эта тема обсуждалась в кулуарах встречи врио губернатора региона Дениса Паслера с секретарями первичных отделений «Единой России».
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