В Екатеринбурге обрушат цены на жилье: инсайд с разговора у губернатора

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер думает о вариантах поддержки строительного комплекса в условиях падения продаж, высокой ключевой ставки и отмены льготных ипотечных программ. По данным URA.RU, чтобы снизить стоимость квартир и подогреть спрос на квадратные метры, чиновники будут менять законодательство. Эта тема обсуждалась в кулуарах встречи Паслера с секретарями первичных отделений «Единой России».
При разговоре присутствовали вице-спикер заксо, легендарный экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, его коллеги Дмитрий Жуков и Михаил Клименко, действующий глава города Алексей Орлов, депутат заксобрания Сергей Никонов, вице-губернатор Олег Чемезов. «Обсуждали вопросы поддержки строительного комплекса. <…> Мы сейчас будем искать какие-то нестандартные варианты, связанные с ипотекой, меры, которые практиковались, когда Аркадий Михайлович был главой города. Ведь все новое — хорошо забытое старое. [Какие-то] подходы забыли, может, есть смысл их реанимировать, переложить на современное законодательство. Чтобы инфляцию не разогнать и спрос [на жилье] подстимулировать, и нуждающиеся категории обеспечить», — передал Орлов.
В качестве инструмента, который можно было бы применить на муниципальном и областном уровнях, он назвал землю. «Здесь же все зависит только от условий предоставления земли. Или ты ее покупаешь за сотни миллионов рублей, или тебе ее предоставляют на льготных условиях. Это сразу влияет на себестоимость [жилья], и ты [как застройщик] фиксируешь стоимость квадратного метра», — объяснил мэр. По его словам, в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа.
Источник URA.RU из числа застройщиков не верит, что названный Орловым механизм на что-то повлияет. «Во-первых, доля земли при формировании стоимости квартиры составляет лишь 10-15%. Во-вторых, застройщики не являются банковскими организациями, не формируют ипотечные условия», — объяснил собеседник. «Но очень круто, что власть в целом этой проблемой озаботилась», — отметил он. Еще один источник в строительной отрасли, так же попросивший об анонимности, отметил, что в Екатеринбурге «просто нет свободной земли (ни муниципальной, ни областной), которую власти могли бы предоставлять со скидкой или вообще бесплатно». «Все строительные проекты реализуются на земле, арендованной сто лет назад или выкупаемой у других бизнесменов», — отметил источник.
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