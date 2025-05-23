Бастрыкин проконтролирует дело челябинки, заказавшей убийство 12-летней дочери

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела жительницы Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери. Об этом написал официальный telegram-канал СК РФ.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах. Установлено, что обвиняемая, проживающая в поселке Измайловском Кизильского района, подстрекала путем уговоров и подкупа знакомого к совершению убийства по найму своей 12-летней дочери», — рассказали в ведомстве.
Женщине не удалось реализовать свой преступный замысел, поскольку мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений.
Ранее сообщалось, что жительница поселка Измайловский предлагала своему знакомому, ранее судимому мужчине, 100 тысяч рублей за убийство своей 12-летней дочери, мотивируя это конфликтами с ребенком. Мужчина сообщил о планах женщины в правоохранительные органы, после чего подозреваемая была задержана, а следствие инициировало ходатайство о заключении ее под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!