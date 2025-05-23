23 мая 2025

Бастрыкин проконтролирует дело челябинки, заказавшей убийство 12-летней дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР Бастрыкин проверит ход дела о заказе убийства 12-летней челябинки
Глава СКР Бастрыкин проверит ход дела о заказе убийства 12-летней челябинки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела жительницы Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери. Об этом написал официальный telegram-канал СК РФ.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах. Установлено, что обвиняемая, проживающая в поселке Измайловском Кизильского района, подстрекала путем уговоров и подкупа знакомого к совершению убийства по найму своей 12-летней дочери», — рассказали в ведомстве. 

Женщине не удалось реализовать свой преступный замысел, поскольку мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Измайловский предлагала своему знакомому, ранее судимому мужчине, 100 тысяч рублей за убийство своей 12-летней дочери, мотивируя это конфликтами с ребенком. Мужчина сообщил о планах женщины в правоохранительные органы, после чего подозреваемая была задержана, а следствие инициировало ходатайство о заключении ее под стражу.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела жительницы Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери. Об этом написал официальный telegram-канал СК РФ. «Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах. Установлено, что обвиняемая, проживающая в поселке Измайловском Кизильского района, подстрекала путем уговоров и подкупа знакомого к совершению убийства по найму своей 12-летней дочери», — рассказали в ведомстве.  Женщине не удалось реализовать свой преступный замысел, поскольку мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений. Ранее сообщалось, что жительница поселка Измайловский предлагала своему знакомому, ранее судимому мужчине, 100 тысяч рублей за убийство своей 12-летней дочери, мотивируя это конфликтами с ребенком. Мужчина сообщил о планах женщины в правоохранительные органы, после чего подозреваемая была задержана, а следствие инициировало ходатайство о заключении ее под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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