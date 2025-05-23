Челябинку, заказавшую убийство дочери, поместили под стражу

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Женщина пробудет под стражей два месяца (архивное фото)
Женщина пробудет под стражей два месяца (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Челябинка заказала убийство 12-летней дочери

Жительницу Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери, поместили под стражу до 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 21 июля 2025 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Таким образом, она пробудет под стражей два месяца.

Женщина случайно встретила Андрея, обратившись к нему с просьбой оказать помощь по хозяйству. Позже она сделала ему предложение — за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей утопить ее дочь в реке. Сначала мужчина воспринял слова собеседницы как шутку и покинул дом, однако спустя некоторое время вернулся, чтобы выяснить истинные намерения женщины.

Тогда мать сама вывела дочь к нему, после чего мужчина увел девочку к себе домой и вызвал полицию. Оказалось, что спаситель ребенка раньше воевал на СВО и был комиссован из-за тяжелого ранения. 

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Жительницу Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери, поместили под стражу до 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 21 июля 2025 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Таким образом, она пробудет под стражей два месяца. Женщина случайно встретила Андрея, обратившись к нему с просьбой оказать помощь по хозяйству. Позже она сделала ему предложение — за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей утопить ее дочь в реке. Сначала мужчина воспринял слова собеседницы как шутку и покинул дом, однако спустя некоторое время вернулся, чтобы выяснить истинные намерения женщины. Тогда мать сама вывела дочь к нему, после чего мужчина увел девочку к себе домой и вызвал полицию. Оказалось, что спаситель ребенка раньше воевал на СВО и был комиссован из-за тяжелого ранения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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