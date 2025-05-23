Челябинку, заказавшую убийство дочери, поместили под стражу

Жительницу Челябинской области, которая заказала убийство своей 12-летней дочери, поместили под стражу до 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
«В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 21 июля 2025 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Таким образом, она пробудет под стражей два месяца.
Женщина случайно встретила Андрея, обратившись к нему с просьбой оказать помощь по хозяйству. Позже она сделала ему предложение — за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей утопить ее дочь в реке. Сначала мужчина воспринял слова собеседницы как шутку и покинул дом, однако спустя некоторое время вернулся, чтобы выяснить истинные намерения женщины.
Тогда мать сама вывела дочь к нему, после чего мужчина увел девочку к себе домой и вызвал полицию. Оказалось, что спаситель ребенка раньше воевал на СВО и был комиссован из-за тяжелого ранения.
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