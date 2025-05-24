Скончался один из самых известных российских фантастов-писателей Юрий Никитин

Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин. На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо».
«С грустью сообщаем о том, что <...> ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — говорится в сообщении «Эксмо» на официальном сайте издательства. Скончался писатель, как сообщается, 23 мая.
Никитин был не только мастером научной фантастики и исторического романа, но и считается одним из основателей направления славянского фэнтези в отечественной литературе. За свою карьеру писатель выпустил более 40 книг, часть из которых была опубликована под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
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