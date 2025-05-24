Скончался один из самых известных российских фантастов-писателей Юрий Никитин

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Умер писатель-фантаст Никитин в возрасте 85 лет
Умер писатель-фантаст Никитин в возрасте 85 лет Фото:

Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин. На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо».

«С грустью сообщаем о том, что <...> ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — говорится в сообщении «Эксмо» на официальном сайте издательства. Скончался писатель, как сообщается, 23 мая.

Никитин был не только мастером научной фантастики и исторического романа, но и считается одним из основателей направления славянского фэнтези в отечественной литературе. За свою карьеру писатель выпустил более 40 книг, часть из которых была опубликована под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

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Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин. На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо». «С грустью сообщаем о том, что <...> ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — говорится в сообщении «Эксмо» на официальном сайте издательства. Скончался писатель, как сообщается, 23 мая. Никитин был не только мастером научной фантастики и исторического романа, но и считается одним из основателей направления славянского фэнтези в отечественной литературе. За свою карьеру писатель выпустил более 40 книг, часть из которых была опубликована под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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