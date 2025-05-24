В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Киеву

Минобороны РФ: военные нанесли удар по киевским объектам военной инфраструктуры
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ВС РФ ударили по ВПК Украины
ВС РФ ударили по ВПК Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В Минобороны РФ раскрыли подробности ночной атаки. По данным ведомства, атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении представителей Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Там отметили, что атала велась высокоточным оружием наземного базирования, а также и беспилотными летательными аппаратами.

В ведомстве уточнили, что объектами атаки стали предприятие украинского ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, а также центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По заявлению министерства, все поставленные задачи по уничтожению этих объектов выполнены успешно.

В ночь на 24 мая в Киеве было зафиксировано множество взрывов. Российские военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по заводу «Антонов», на котором, как утверждается, производится беспилотная техника для нужд Вооруженных сил Украины. Что известно о ситуации в столице Украины к этому часу — в материале URA.RU.

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Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В Минобороны РФ раскрыли подробности ночной атаки. По данным ведомства, атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении представителей Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Там отметили, что атала велась высокоточным оружием наземного базирования, а также и беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве уточнили, что объектами атаки стали предприятие украинского ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, а также центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По заявлению министерства, все поставленные задачи по уничтожению этих объектов выполнены успешно. В ночь на 24 мая в Киеве было зафиксировано множество взрывов. Российские военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по заводу «Антонов», на котором, как утверждается, производится беспилотная техника для нужд Вооруженных сил Украины. Что известно о ситуации в столице Украины к этому часу — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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