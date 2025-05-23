Появилось видео момента гибели 9-летнего мальчика под колесами «Гелендвагена»

В Миассе Челябинской области 9-летний ребенок погиб под колесами Mercedes-Benz G55 [«Гелендваген»]. Это произошло 23 мая. Кадры момента трагедии попали на камеру наружного наблюдения.
«Момент вчерашней аварии, в которой погиб 9-летний мальчик, попал на видео. Судя по этим кадрам, автомобиль двигался с небольшой скоростью. Ребенок выбежал прямо под колеса иномарки», — написал telegram-канал «Миасский пломбир».
Водитель Mercedes-Benz G55 сбил 9-летнего мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть из-за полосы зеленых насаждений. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются. Аналогичный случай произошел в Сосновском районе, где водитель «Лады Гранта» сбил 12-летнюю девочку, и она также погибла.
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