23 мая 2025

Появилось видео момента гибели 9-летнего мальчика под колесами «Гелендвагена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему под колесами авто мальчику было девять лет
Погибшему под колесами авто мальчику было девять лет Фото:

В Миассе Челябинской области 9-летний ребенок погиб под колесами Mercedes-Benz G55 [«Гелендваген»]. Это произошло 23 мая. Кадры момента трагедии попали на камеру наружного наблюдения.

«Момент вчерашней аварии, в которой погиб 9-летний мальчик, попал на видео. Судя по этим кадрам, автомобиль двигался с небольшой скоростью. Ребенок выбежал прямо под колеса иномарки», — написал telegram-канал «Миасский пломбир».

Водитель Mercedes-Benz G55 сбил 9-летнего мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть из-за полосы зеленых насаждений. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются. Аналогичный случай произошел в Сосновском районе, где водитель «Лады Гранта» сбил 12-летнюю девочку, и она также погибла.

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В Миассе Челябинской области 9-летний ребенок погиб под колесами Mercedes-Benz G55 [«Гелендваген»]. Это произошло 23 мая. Кадры момента трагедии попали на камеру наружного наблюдения. «Момент вчерашней аварии , в которой погиб 9-летний мальчик, попал на видео. Судя по этим кадрам, автомобиль двигался с небольшой скоростью. Ребенок выбежал прямо под колеса иномарки», — написал telegram-канал «Миасский пломбир». Водитель Mercedes-Benz G55 сбил 9-летнего мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть из-за полосы зеленых насаждений. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются. Аналогичный случай произошел в Сосновском районе, где водитель «Лады Гранта» сбил 12-летнюю девочку, и она также погибла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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