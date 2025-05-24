«Самая важная тема ускользнула»: SHAMAN сделал неожиданное признание

Певец SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов) разоткровенничался о теме, о которой давно говорит в своем творчестве — любви. В беседе с URA.RU артист в преддверии школьного Последнего звонка, который состоится 25 мая, вспомнил об этом прекрасном чувстве, которое зарождается еще со школьной скамьи.
«У меня есть разные песни про любовь, про все грани этого чувства. Но как-то вдруг оказалось, что самая важная тема первой любви ускользнула от моего внимания. А ведь первая любовь по своей природе уникальна. Это не только романтическая сказка, но яркий, искренний, иногда болезненный жизненный опыт, который часто заканчивается вместе с выпуском из школы. Поэтому на последних звонках и выпускных так часто поют песни о первой любви», — говорит Ярослав.
По случаю праздника школьников заслуженный артист России представил новую песню «Первая любовь». Лирический герой этой композиции — простой старшеклассник. Он рассказывает историю первой влюбленности, которая закончилась с выпуском из школы.
Клип на песню «Первая любовь» построен на реальных видео, которые старшеклассники со всей России в течение недели снимали и выкладывали в свои аккаунты в соцсетях в хештегом #SHAMANперваялюбовь. Также в видео снялась возлюбленная певца — Екатерина Мизулина. Глава «Лиги безопасного интернета» в одной из сцен отвергает букет Ярослава и бьет его цветам и по лицу. Отверженные чувства — то, с чем часто сталкиваются школьники.
«Надеюсь, и моя песня для кого-то станет частью его истории первой влюбленности», — резюмировал певец в беседе с агентством.
Песня «Первая любовь» и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах.
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