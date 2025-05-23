23 мая 2025

СК завел дело дело после отравления детей в пермском санатории «Орленок»

СК возбудил дело после отравления детей в пермском лагере
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи разбираются с массовым отравлением детей
Следователи разбираются с массовым отравлением детей Фото:

В Перми следователи возбудил уголовное дело по факту отравления детей в санатории «Орленок». Поводом стали публикации в СМИ и мониторинг соцсетей, где появилась информация о массовом заболевании. Об рассказали в пресс-службе регионального СКР. 

«Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении детей в санатории „Орленок“. По предварительным данным, двое детей госпитализированы с симптомами отравления, их состояние оценивается как удовлетворительное. Точное число пострадавших уточняется — остальные дети осмотрены медиками и получают амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. В минздраве подтвердили факт пищевого отравления. Прокуратура проводит проверку. 

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В Перми следователи возбудил уголовное дело по факту отравления детей в санатории «Орленок». Поводом стали публикации в СМИ и мониторинг соцсетей, где появилась информация о массовом заболевании. Об рассказали в пресс-службе регионального СКР.  «Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении детей в санатории „Орленок“. По предварительным данным, двое детей госпитализированы с симптомами отравления, их состояние оценивается как удовлетворительное. Точное число пострадавших уточняется — остальные дети осмотрены медиками и получают амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. Дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. В минздраве подтвердили факт пищевого отравления. Прокуратура проводит проверку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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