СК завел дело дело после отравления детей в пермском санатории «Орленок»

В Перми следователи возбудил уголовное дело по факту отравления детей в санатории «Орленок». Поводом стали публикации в СМИ и мониторинг соцсетей, где появилась информация о массовом заболевании. Об рассказали в пресс-службе регионального СКР.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении детей в санатории „Орленок“. По предварительным данным, двое детей госпитализированы с симптомами отравления, их состояние оценивается как удовлетворительное. Точное число пострадавших уточняется — остальные дети осмотрены медиками и получают амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.
Дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. В минздраве подтвердили факт пищевого отравления. Прокуратура проводит проверку.
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